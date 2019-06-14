釋宗慧強調，佛法不離世間，「我們不只阿彌陀佛而已， 我們也很愛中華民國。」（周麗蘭攝）

雲林女婿國瑜15日將回雲林接受鄉親的打氣，古坑鄉荷苞山竹林寺將有30多名出家師父到場；比丘尼釋宗慧表示，看到韓國瑜年輕、熱血肯為百姓做事，她是秉持父親的精神挺韓，出家人不只是誦經念佛，也是很愛中華民國的。

釋宗慧6月1日曾專程到凱道參加挺韓大會，15日韓國瑜回雲林，她14日勘查座位區，15日竹林寺會智老和商將帶30名出家人力挺韓國瑜，希望能坐前面一點。

釋宗慧說，父親是老國民黨員，細胞裡面也有有一股熱血，六月一日她從10幾萬人群中鑽到最前面，是秉持父親守護台灣的精神而挺韓，她無黨無派，看到韓國瑜這麼熱情、年輕、肯為百姓就知道此人很用心。

她表示，無論什麼黨派做不好就要下台換別人做看看，再怎麼樣4年給韓國瑜做看看，不應該把橘子都放在同一籃，要去分辨哪一個有才華、有表現。

釋宗慧表示，每天都有人到她的粉絲專頁罵，前幾天有人來嗆她是比丘尼，跟人家管什麼俗世，她是一個比丘你沒錯，但她也是中華民國子民，她有權力支持想要為中華民國用心的人，做不好就是要下台。

她說，台灣這麼腐敗就是因為沒有賢明的人執政，她最佩服蔣經國，但不必那麼嚴肅死板，總統要有親和力，希望韓國瑜當選以後，好好把國家經濟做上國際的舞台，這是她最大的心願。

她強調，自己是平凡出家人，現代出家人不是只有在寺院誦經、念佛，佛法不離世間，世間如果有一些不好的風氣、受汙染，出家人也是有責任出來整頓，「我們不只阿彌陀佛而已， 我們也很愛中華民國。」

(中時 )