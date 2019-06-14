美國名主持人歐普拉（Oprah Winfrey）近幾年足足減重快20公斤，除了身材小一號，她最近更透露其實減重前已經是糖尿病前期，多虧瘦下來才成功降低血糖、血脂。

65歲的歐普拉主持生涯超過30年，觀眾一路看著她和體重奮戰、忽胖忽瘦，一直到2016年她宣告足足減了42磅（約19公斤），才終於不再復胖。不過現在她才透露，當時減重不只為了身材，而是健康狀況已經不佳。

歐普拉表示減重前她的血糖、血脂數字都不理想，診斷為糖尿病前期。減重後，歐普拉目前血壓已經穩定、回到健康範圍內，她還說，「我要很驕傲地告訴你們，我的血糖也回復正常！」

歐普拉的母親在2018年11月過世，她生前罹患第二型糖尿病。或許是母親的病情讓歐普拉自我警惕，及時靠著減重救回失控的血糖、血脂。

糖尿病前期沒有任何症狀，患者多半經由健檢才會發現。美國醫學會（American Medical Association）表示，如果放任糖尿病前期不管，至多會有1/3的患者在五年內演變為糖尿病。

還好糖尿病前期可以透過改變生活型態來逆轉，其中最重要的就是減重、運動、改善飲食，以及戒菸。

歐普拉表示比起體重數字，她現在更注重健康的生活型態，「那些一味只想更瘦、更苗條，完全不顧什麼身材和生活最適合自己的日子，已經結束了。」

歐普拉的早餐以炒蛋搭配莎莎醬、酪梨，還有兩片全麥麵包。她也曾在節目中示範「早餐餅乾」：以燕麥、核桃、香蕉、蘋果等穀類和水果作為主要成分，好吃又有纖維質。午餐以大量綠葉蔬菜、胡蘿蔔、甜菜根、淋上優質油脂製成爽口沙拉，還會補充一些簡單的湯品。晚餐則以蝦或魚肉搭配蔬菜，並加入適量的澱粉類食物，要讓飲食型態自然而然融入生活中，她說：「如果完全不吃澱粉，我就會有正在節食的感覺。」

減重期間她也不時淺嚐一點紅酒、雞尾酒，或是少量零食，重點是不讓自己挨餓，才能真正持續下去。

歐普拉說過去食物是她用來紓壓和犒賞自己的工具，開心吃、不開心也吃。現在她珍視食物的美好，仔細品嚐每一餐、獲得真正的滿足，甚至在2017年出版了食譜書。當你吃得有自覺，而且吃得好，你就餵飽了自己的身體和靈魂。──歐普拉

歐普拉也增加運動量，不靠跑步機等健身器材，而是真正走出戶外。她曾期許自己每天走上一萬步，到山上、溪邊、樹林接觸大自然。難以想像忙碌的她是否能真的抽出時間，但健康的生活型態，肯定比體重機上的數字，更讓人感到幸福。

資料來源：People、ABC、Prevention、CNN

(中時電子報)