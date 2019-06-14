台南市政府首度公開徵選青年代表共同籌辦年底跨年晚會，吸引近百人報名，經專家評選後，家齊高中吳珮慈等6人獲選。不過，評選會上最吸睛者卻是年紀最小的小五生方裕農，因為他要「上街頭拉小提琴幫忙賺錢」，讓晚會能邀請五月天、周杰倫等大牌藝人前來表演。

「如果給你200萬元，你準備邀請誰來台南市2020跨年晚會表演？」市府徵選委員如此問，就讀賢北國小五年級的方裕農露出天真笑容表示，「我要請五月天、周杰倫」；「但他們200萬請不起耶！」方裕農說，「沒關係！我可以去街頭拉小提琴幫忙賺錢。」

儘管方小弟弟最後並沒有獲選晚會籌委會的青年代表，但是他熱情精采的表現，卻贏得委員一致拍手叫好，決定頒發特別獎給他，以資鼓勵。

市府新聞處長劉怡伶表示，過去幾年台南市都在高鐵站前舉辦跨年晚會，並邀請流行音樂歌手表演，每年都吸引不少市民參加。尤其，年輕朋友為能更貼近偶像，甚至還會提早一天前往排隊。

有鑑於此，今年市府首度徵選青年代表共同籌備跨年晚會，活動一推出就獲得熱烈回響，雖然只有6個名額，卻吸引近百人報名。

經過5位評審針對參賽者的書面資料及現場表現進行評分後，由家齊高中吳珮慈、台南護專傅意喬、台南高工蔡侑辰、家齊高中陳玟靜，以及在官田區公所服替代役的王健宇、9月將就讀師大研究所的楊詠盛獲選。

劉怡伶指出，此次報名者背景相當多元，在評選過程中市府也吸收了很多意見，未來將借重這些青年代表的創意與熱情，讓今年的跨年晚會煥發出與以往完全不同的年輕活力。

(中時 )