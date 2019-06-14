秋行軍蟲肆虐全台，新北市金山玉米田在稍早確認中標，新北市長侯友宜14日前往視察，農業局也緊急將玉米田掩埋撲殺秋行軍蟲，侯友宜表示，農民栽種損失有鑑價委員會，會給農損補償，請農民放心，也提醒所有民眾，看到秋行軍蟲馬上通報，賠償損失也會全力以赴。

秋行軍蟲入侵台灣，新北市金山青農昨在玉米田發現疑似秋行軍蟲，並通報新北市農業局，經農委會鑑定，確認為秋行軍蟲。

新北市長侯友宜14日結束淡水行程，直奔金山疫區表示，昨秋行軍蟲應變中心已經成立，他已經通令新北6區栽種稻米、玉米的地方全面跟農會與農民保持聯繫，如果看到秋行軍蟲，要馬上通報，確認後若連續下雨以掩埋方式作業，如果沒有下雨，會用農藥撲殺。

侯友宜說，今天新北市有通報4例，目前只有金山確認一例，該農民市栽種有機玉米，農民看到秋行軍蟲躲在玉米穗裡，今天來看掩埋過程，要在今天以內，把感染玉米田掩埋3公尺以下，上面還要鋪厚土等方法，才能讓秋行軍蟲消滅掉。

侯友宜，現在最擔心秋行軍蟲會不會變異，危害其他農作物，他會一起與大家面對。

(中時 )