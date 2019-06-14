連夜暴雨，一些工程不堪雨彈襲擊，秀水鄉安東一排堤岸，應聲坍塌，陷落50多公尺，深達1米，整個護岸都傾斜了，地基掏空得嚴重；員林基督教醫院周遭莒光路、育英路積水20公分、花壇鄉中橋街也因排水溢流淹沒路面，二林鎮第四放水路148線下游土堤也崩塌了。
彰化縣長王惠美今天一早前往會勘，安東一排護岸崩塌，昨天先作緊急防護措施，今天會再作紐澤西護欄的安全防護措施，並運用災害準備金來儘快重建，估計總經費約需200萬元左右，總長度有50公尺，要求以最快的速度完成修復。
秀水鄉長林英嘉表示，安東一排這幾天遭豪大雨沖刷，造成路基塌陷，護岸目前還是繼續塌陷，未來希望另側也建造護欄，保障安全道路安全。
縣府水資處表示，因極端氣候影響，天氣極遽變化，員林基督教醫院周遭的莒光路、育英路積水約15至20公分、花壇鄉中橋街因區排水位高漲路面積水約20公分；二林鎮第四放水路148線下游土堤也崩塌了。
彰化縣政府第一時間接獲災情後，緊急處置，包括即時清理省道台一線跨越花壇排水箱涵段內淤積之垃圾及泥沙、緊急搶修二林第四放水路堤岸道路恢復通行等。
至於員基周邊的區域排水設計出問題，一再淹水，縣府已經委由員林市公所5月間完成發包，預定7月動工。
(中時 )
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