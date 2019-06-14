中央準公共化托育政策8月起六直轄市都將納入實施，外界謠傳市府將停止托育一條龍政策。市議員張廖乃綸14日為民請命，要求市府應確保市民權益。市長盧秀燕說，市府將延續實施平價托育補助，並搭配中央新制政策，讓市民權益再升級，同時向中央爭取準公共化托育政策補助比例。

張廖乃綸14日在總質詢時說，各縣市公立幼兒園設立速度太慢，而私立幼兒園納入準公共化體系所訂出的收費級距限制，因爭議不斷，使得私立幼兒園加入意願很低，且中央補助給各縣市政府的標準不一，造成家長無所適從。

張廖乃綸指出，以去年編列托育補助預算的半數，作為中央補助標準，因台中市已編19億元預算，需自付一半經費9.5億元，其他縣市未編則由中央全額補助；中央等於變相處罰做得比較好的縣市，十分不公平；綠營竟還敢罵盧秀燕是中央處理器，實在非常離譜。

盧秀燕表示，外界謠傳市府將停止托育一條龍政策，並非事實；前市府補助預算只編到去年底，她上任後立即追加經費8.5億元就是要繼續執行，還升級為更好的方案，且不改政策名稱，如果造謠者還要繼續抹黑，品性高下立見，市民也會懷疑他們的公信力。

盧秀燕強調，她上任後曾與行政院秘書長李孟諺研商準公共化補助，因各縣市都要實施準公共化政策，絕大部分縣市是中央全額買單，如果因台中執行比較早，中央不全額補助僅補助一半，台南與彰化的情形也是如此，所以她跟行政院溝通時，也請一起幫忙彰化跟台南，爭取中央補助。

(中時 )