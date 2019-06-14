S400、愛國者飛彈3、薩德防空系統比一比

土耳其還沒煩完，接下來美國要力促印度，別跟著買俄羅斯的S-400防空飛彈系統，為了達到目的，甚至願賣先進軍備給新德里。

據《印度斯坦時報》（Hindustan Times）14日報導，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）預定6月24日訪問印度。而他在訪印前證實，美國同意出售如武裝無人機，「薩德」（THAAD），還有愛國者3型（Patriot PAC-3）飛彈防禦系統等高科技裝備給印度。

華府一直在勸阻其他國家採購俄製S-400，否則便威脅將施以制裁。

此外，據NEWS18報導，印度正密切關注土耳其堅持採購S-400的發展。最近有消息傳出，如果印度改變心意，棄購俄羅斯S-400，美國可能提供印度空軍與海軍F-35戰機。

事實上，印度總理莫迪（Narendra Modi）和俄羅斯總統普丁歷經廣泛會談後，早在去年10月時，便簽署了協議，將以54.3億美元（近1,700億台幣），向俄羅斯採購5套S-400「凱旋」（Triumf）飛彈防空系統。

而據《印度人報》（The Hindu）和俄羅斯衛星通訊社14日報導，美國國務院中亞與南亞事務助卿威兒絲（Alice Wells）說，新德里若採購俄製S-400，可能會影響美印間的防務合作。她指出，應該趁印度採購S-400成為「熟飯」前，考慮對新德理進行制裁的問題。威兒絲指出，美國將繼續探討，如何促使印度棄購S-400。

不過，她也表示，在川普政府下，美方準備滿足印度的國防需求，並正尋求十分與眾不同的防務夥伴關係。

雖然印度目前和土耳其一樣，也堅持採購S-400，但只付了一部份費用。如今新德里面對華府與日俱增的壓力，美方已威脅，將以更嚴厲的「以制裁反擊美國敵人法」（CAATSA）來對付向俄羅斯買S-400的國家。

(中時電子報)