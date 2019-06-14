秋行軍蟲入侵台灣，全台各地相繼出現案例，台北市北投區十八份區域昨天也發現疑似案例，農園主人發現後緊急通報，目前已送交中央防檢局進一步鑑定。

北市產業局農業發展科長呂丘鴻表示，該案例發生在北投區十八份區域，玉米園主人昨天下午發現疑似秋行軍蟲，馬上通報中央防檢局，北市也派員前往查看，由於尚未確定是否為秋行軍蟲，目前先請農園主人噴灑蔬綠淨處理。

呂丘鴻表示，由於目前全台發生多起案例，北市也聯合相關局處、區公所及農會，成立「災害應變小組」，第一時間處理個案，並加強防範措施，避免疫情蔓延。

呂丘鴻表示，秋行軍蟲頭部有Y字形、背部四個黑點，喜愛吃玉米、茄子、高麗菜等作物，若發現疑似案例，民眾可透過Line群組 「動植物防疫檢疫局」、「動植物防疫檢疫局 -防疫小尖兵 」臉書或撥打防檢局專線0800-039131，或是北市市民專線1999通報。

(中時 )