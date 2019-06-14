毀約挨告！潘姓男子2017年12月底，在友人介紹下，認識1名擁有傲人上圍、水蛇細腰、修長美腿的辣妹，「正度」直逼辣模等級，潘男在與辣妹相談時，得知辣妹有自拍私密裸照跟影片的嗜好，因此開價8000元向辣妹購買，辣妹在交易前說好不能外流，但潘男後來因貪圖一時的炫耀感，將1張私密照傳給友人，東窗事發後，被辣妹依妨害秘密罪控告。

檢警調查，潘男和辣妹交易時，談妥不能將照片、影片外流，潘男支付8000元後，辣妹便將4段影片及私密照用line跟微信傳送給他。潘男原本喜孜孜，但卻難以壓抑想要炫耀的心情，偷偷將其中1張私密照傳送給何姓友人，事後遭辣妹得知，氣炸提告。

基隆地檢署偵辦後，確認潘男有將照片外流出去，遂依《刑法》第318條之1「洩漏電腦秘密罪」無故洩漏因利用電腦設備取得他人秘密罪嫌，起訴潘男。

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(中時 )