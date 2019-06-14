秋行軍蟲入侵16縣市 防疫文宣KUSO"翔忻戀"

金門玉米田發現疑似秋行軍蟲現蹤，圖為蟲隻啃食莖葉情況。（李金生攝）

符合秋行軍蟲特徵的個體。（縣府農林科長鐘立偉提供）

疑似入侵的玉米田植株全數移除，總面積約100平方公尺。（李金生攝）

秋行軍蟲來勢洶洶，防疫人員如臨大敵。（李金生攝）

疑似入侵的玉米田植株約230株，全數移除並就地焚燒。（李金生攝）

縣府建設處文水成副處長表示，後續將待防檢局分子生物技術鑑定後，再採取進一步防治作業。（李金生攝）

席捲大陸18個省區市的秋行軍蟲來勢洶洶，全台都拉警報。與福建疫區僅一水之隔的金門，今（14）日也在嚨口、尚義發現5隻幾可確定的蟲體，下午緊急送往農委會進一步鑑定，並將疑似入侵的玉米田植株全數移除和就地焚毀。目前周邊農地檢查後，尚無發現其它個體。

縣府表示，縣防疫所人員吳漢民昨天傍晚在金寧鄉海濱嚨口聚落玉米田發現疑似個體，今天該所會同農試所現地採檢後，可確定1隻的特徵相符，立即將現場約50株玉米移除並就地焚毀。

縣府緊接又接獲尚義海濱陳姓農友通報，在自耕玉米田發現5隻3-5齡特徵與秋行軍蟲相符的成蟲，也採集一併送交農委會防檢局進一步鑑定，並將百餘株玉米全數焚燒，嚴防害蟲蔓延擴散。

縣府建設處文水成副處長表示，目前發現的玉米田種植數量合計約230株，面積100平方公尺左右，周邊的高粱田與玉米田尚無類似發現，後續將待防檢局分子生物技術鑑定後，再採取進一步防治作業。

主動通報的尚義村民陳志緯表示，在媒體報導秋行軍蟲新聞後，他開始關注自家玉米田的狀況，發現玉米螟與斜紋夜盜蛾外，也覺得有蟲隻長得像秋行軍蟲，縣防疫所課長李有世趕至，確認4隻疑似個體。

文水成說明，主要為害禾本科如高粱、小麥和玉米的秋行軍蟲，一個世代約30天，從幼蟲長為成蟲約10天，在牠尚未長成具飛行能力的成蟲前，就是最好的「黃金消滅期」。秋行軍蟲偏好在下位葉產卵，1-3天就會孵化，3-6天內屬於1至2齡期，幼蟲通常集體行動，偏好新嫩葉部分，6-14天內屬於3至6齡期，幼蟲會朝著作物上方爬，心葉和穗最容易出現明顯危害痕跡；秋行軍成蟲一晚可飛行100公里，推測2處應該是由對岸來的個體。

縣府提醒指出，隨著氣溫提高，幼蟲期將會縮短，一旦轉為成蟲繁衍速度增快，若蟲口數量持續增加，屆時將會執行強制噴藥，藉此減少族群數量，但請民眾莫過於恐慌。由於秋行軍蟲與斜紋夜盜蛾防治方式相近，以往的防治方式可立即使用，但現階段需要民眾協助通報，發現疑似個體可直接與金門縣動植物防疫所連絡（082-336625分機20或21），共同守護金門農業安全。

(中時 )