去年公教年改施行後，監察院認為相關年改條例違反信賴保護原則及正當法律程序等，聲請釋憲；大法官會議認為，監察院只以行使「調查權」為由，未說明行使調查權目的性權利為何，不符合「行使職權」要件，決議不受理。

此外，監察院對《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》聲請釋憲，司法院大法官會議憲法法庭召開釋憲審查說明會後，認定監察院沒有法律違憲審查權，也不符合大法官審理要件辦法，決議不受理監察院的釋憲聲請。

(中時 )