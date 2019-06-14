高醫大與中山大學攜手開發「生醫質譜檢測技術」，能提高乳腺癌診斷準確率。（高醫大提供）

檢測乳癌又有新技術！高醫大攜手中山大學研發一套「生醫質譜檢測技術」能提高乳腺癌診斷準確率，未來若再搭配統計軟體或AI技術協助判讀結果，有助更快速且準確診斷乳癌，這項研究結果已刊登在專門為國際專業學術期刊「臨床乳癌 （Clinical Breast Cancer）」。

這項新技術由高醫大附醫院長侯明鋒、高醫大副校長洪文俊、中山大學毒藥物暨生醫快篩技術研究中心主任謝建台的研究團隊攜手打造。高醫大指出，先依據放射診斷結果，找出乳房內疑似病灶位置，再以具低侵犯性的細針，抽取少許細胞檢體送驗。

高醫大說明，其中一部分檢體按照傳統流程，送病理室由醫師判斷細胞型態，另小部分檢體則透過化學溶劑快速萃取後，以「現代質譜儀」快速進行萃取液內化學組成的分析，如此可比較以質譜分析癌化與正常組織的結果，顯示兩區域化學組成有明顯不同。

高醫大指出，在癌化組織，質譜分析偵測到磷脂醯膽鹼的含量，遠高於三酸甘油脂，而透過「現代質譜儀」所具有的分子影像質譜分析功能，將癌化、正常組織的切片分別進行磷脂醯膽鹼、三酸甘油脂分析，結果也與質譜分析組織萃取液的結果相同，顯示磷脂醯膽鹼和三酸甘油脂分子皆可被用來判定乳癌組織的生物指標。

高醫大表示，比較偵測靈敏度，質譜儀器較傳統以肉眼判來得高，加上儀器分析具有客觀、自動化且能24小時操作等優點，未來透過該技術開發與應用，能更進一步提升乳癌的正確診斷。

(中時 )