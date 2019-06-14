台中市和平區長林建堂在未當選區長前，即預以「當選後提供機要秘書一職」為對價，收受新台幣20萬元賄款，另捲入土地糾紛，涉犯背信罪，11日遭監察院彈劾。

彈劾案文指出，林建堂在未當選區長前，即預以「當選後提供機要秘書一職」為對價，收受20萬元賄款，涉犯刑法第123條準收受賄賂罪。

另外，林建堂前在2007年2月間，借名登記讓未具原住民身分的張姓民眾 得取得屬於原住民保留地之耕作使用權，又在2017年10月間以存證信函否認借名登記法律關係，並主張土地權利為其依法購得，拒絕返還該土地而據為己有，涉犯刑法第342條第1項背信罪。

監委蔡崇義等人認為被林建堂所為，已違反公務員服務法第1條及第5條規定，並已構成公務員懲戒法第2條所定應受懲戒事由，依憲法第97條第2項及監察法第6條規定提案彈劾，移請公務員懲戒委員會審理，依法懲戒。

(中時 )