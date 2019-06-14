新竹縣政府12日接獲農民通報，疑似在竹北市白地里的玉米田，發現秋行軍蟲蹤跡，縣府會同農委會防檢局新竹分局、竹北市公所等單位前往現場採樣，將蟲體送文化大學進行分子生物鑑定，結果14日下午出爐，確診為水稻品系秋行軍蟲。

此案為農民種植紅鬚玉米筍，面積約2分地左右，定植至今約30日，農民採取友善方式耕作，約5至7天施用一次蘇力菌防治斜紋夜盜等蟲害。採樣當日田區發現秋行軍蟲危害植株，不過案例偏低，兩分地的玉米大約只找到數10株危害。

當天農民也立即採用化學防治方式全園防治，預計15日依防檢局公告緊急防治方式進行現地掩埋銷毀，避免蟲害擴散。

新竹縣政府為了防治蟲害，13日下午已召開本府秋行軍蟲災害防救暨監控處理小組會議，邀集各公所、農會、桃園區農業改良場、農糧署北區分署新竹辦事處及動植物防疫檢疫局新竹分局等單位人員參加，同時成立本府秋行軍蟲監控處理小組，期望遏止蟲害擴散。

(中時 )