大谷翔平對光芒締造完全打擊。（嵌入自MLB Taiwan）

藝人阿翔因為被周刊拍到與謝忻當街熱吻，陷入婚外情風波，腦筋動得快的鄉民馬上想到音樂製作人「亂彈阿翔」，把跟謝忻熱吻的阿翔封為「亂親阿翔」。體育粉絲也發揮創意，把台灣好手王柏融在日職北海道火腿鬥士的隊友中田翔叫做「亂揮阿翔」，不過大家公推的最強阿翔，當然是今天締造「完全打擊」的大谷翔平！

大谷翔平在今天對光芒的比賽中，4次打擊依序擊出全壘打、二壘打、三壘打與一壘打，成為第一位在大聯盟締造完全打擊紀錄的日本打者，也是除2015年的南韓強打秋信守以外，唯一達成這項紀錄的亞洲人。

大谷翔平去年赴美發展，成為自「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）以來，第一位在大聯盟固定以投手、野手身分出賽的「二刀流」球員，也榮膺美聯新人王。

儘管大谷後來傷了右手肘，於去年10月開刀，今年復出只能先扮演打者角色，仍締造鈴木一朗、松井秀喜都未能達成的完全打擊紀錄，由於全能身手實在強得不像話，堪稱「亂強阿翔」。

至於「台灣大王」王柏融的戰友中田翔，則是火腿的當家四番，曾獲日職太平洋聯盟的全壘打王與打點王，不過揮大棒也容易吃老K，生涯有5季三振數破百，搭上這股「亂X阿翔」的話題，才被戲稱為「亂揮阿翔」，頗為無辜。

網友KUSO亂彈阿翔與亂親阿翔。（網路翻攝）

(中時電子報)