高市勞工局長王秋冬（中）好人緣，不少台中自強活動點名要他出席。（柯宗緯翻攝）

高市勞工局長王秋冬上任2個月來，平日行程多以議會質詢與拜訪各大工會為主。特別的是，來自台中市竟多達20餘個，主要與王出身台中，擔任過議員、民政局長多年有關，不少台中鄰里自強活動或家長會旅遊特地選擇來高雄慧慧老朋友，讓他笑稱自己是局長兼地陪，韓市政團隊十分重視觀光發展，歡迎鄉親有空多來高雄走走。

王秋冬來自台中，擔任過3屆台中市議員與胡志強時代民政局、處長，政治經歷豐富。3月初受韓延攬入府為高雄勞工打拚。王上任後推動「百工拜訪計畫」，以接地氣方式了解勞工心聲，藉以彌補施政不足，近期更破天荒北上辦理就業徵才活動，誓言要將「北漂」通通找回家鄉工作，使韓「北漂返鄉」政見得到落實。

王秋冬表示，由於市民朋友對市長期待甚深，自己必須一天當三天用，即便上任就碰到市議會開議，仍盡量撥出時間參加各大小工會活動，對於局內業務絲毫不敢懈怠，時常外出回到局裡後，主管同仁早已排隊等待溝通事務，由於勞政攸關市民權益，所以再困難也要用心完成。

最令王感到欣慰的是，工作中時常接到來自台中好友來電，內容多是某區里鄰自強活動、某校家長會或其他友人團體將到高雄旅遊，希望王能抽空見上一面，除了敘舊外，更多的是故鄉人的打氣與關心，讓人備感窩心。

王除感謝鄉親好意外，更強調會辦好高雄勞工政務，不讓台中人漏氣。對於鄉親們常在旅遊體驗中表示高雄變美了、路變平了、人也變多了。王表示，自從韓市長上任後，十分注重市容與公共安全，專責機關均盡力改善過往缺失，以路平為例，韓上任後完成133條道路刨鋪工程，是以往未曾有過的高效率，而韓粉們湧進高雄觀光旅遊，也為高雄經濟注入活水，「庶民文化」、「夜市文化」已在高雄扎根繁衍，未來如有機會擴展到全國，將改變台灣旅遊文化，請大家拭目以待。

(中時 )