竹山秀傳醫院是竹山鎮首家將長照ABC據點整合為一條龍的服務機構，今年因應政府「社區整體照顧服務體系計畫擴大布點的政策，「和興社區」C級巷弄長照站，14日舉行揭牌啟用典禮，也是竹山鎮第1個醫事Ｃ級巷弄長照站。

竹山秀傳醫院10年前就在推廣社區型的遠距照護，推動社區長者們健康自主管理、健康促進等，讓老人家有尊嚴且妥善被照顧晚年生活，在地老化、在宅老化。

竹山秀傳醫院院長謝輝龍表示，他的母親90多歲，在陪她慢慢變老的照護過程中，讓他清楚認知要改變長輩的固有生活模式及思維是艱難的，因此每個鄰、里都該有適合自己社區長輩的C據點，讓長輩能在習慣的居所安養晚年。

和興社區理事長江松智說，當竹秀接洽他布建C據點時，他認同長照2.0政策，讓住家附近的長輩在熟悉的環境參與活動，幸福感會倍增；原本1周半天的烹飪活動，因竹山秀傳團隊加入，不僅加碼供應午餐，社區活動也更多元化，變成5個全天的課程，包括音樂律動、桌遊、藝術等，竹秀的營養師還為老人家規畫健康菜單，讓長輩們吃的健康，快快樂樂呷百二。

(中時 )