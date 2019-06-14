郭富城9月來台開唱。（太陽娛樂提供）

郭富城9月來台開唱。（太陽娛樂提供）

郭富城9月來台開唱。（太陽娛樂提供）

郭富城9月來台開唱。（太陽娛樂提供）

郭富城（城城）將於9月13日中秋節在台北小巨蛋舉辦「舞林密碼世界巡迴演唱會」，相隔7年在台開唱，已有倫敦、星馬等地署名的「30年郭太太」跨海預備搶票，擔心買不到票直呼加場。暌違多年開唱，郭富城日前在北京演唱會上說：「8年前為大家帶來了360度旋轉舞台，今年再來，將這個舞台設計了升級版，就是更多變的智能舞台，我熱愛演戲的同時，也沒忘記對舞台的初心。」

主辦單位開麗娛樂也表示：「2016年第一次在香港看到演唱會，就下定決心一定要引進台灣，讓大家感受這頂級感官享受的演唱會！這已經不是一場演唱會，是一個極限升級的藝術品了！」歷時3年洽談、籌備1年，再過3個月，這個舞台搭建複雜程度創小巨蛋紀錄的3D智能舞台，即將現身台北，而53歲郭富城，也將以其精湛的唱跳演出再登小巨蛋。

郭富城近日驛馬星動，剛剛完成大陸節目《創造營2019》班主任的任務，見證一群樂壇新力軍正式成團，接著繼續演唱會行程，完成5月上海、6月北京後，15日將在徐州開唱，後面還有珠海、湛江、海口各站，行程緊湊；特別的是，城城與演唱會團隊會因各個城市的特質，配合現場氣氛小改節目內容，「台北限定」內容目前已著手規劃，將獻給等待多年的粉絲最大驚喜。

除了演唱會，郭富城的電影成績喜訊連連，繼日前在海南島國際電影節，憑《無雙》奪得最佳男主角，12日在澳門舉辦的第二十五屆華鼎獎，憑該片再下一城，捧走最佳男主角，完成頒獎典禮後，郭富城與團隊連夜趕赴深圳機場，轉機前往徐州，繼續下一站巡演；影歌兩忙的城城，目前已投入台北站彩排，已七年來台辦演唱會的他，為表重視，特別抽出時間於月底登「台」宣傳，與大家分享演唱會精彩內容及準備過程，城城表示：「必定以最佳的狀態，和最好的舞台編排，呈獻給台灣的歌迷！」

「舞林密碼世界巡迴演唱會」門票15日中午開賣，購票洽KKTIX或全家FamiPort。

(中時 )