民進黨初選蔡英文出線後，桃園市長鄭文燦被點名副手不斷，14日蔡總統到桃園頒獎表揚挾持案有功員警，兩人互動頻繁，甚至還密談近10分鐘才離去，「蔡燦配」備受矚目，對於有無可能更上一層樓，鄭文燦說「我沒想過，我想做市長就是要把市長的工作做好」，而1加1大於2，他希望能夠1加1，再加1，再加1，把團結當作勝選的起點，要像滾雪球一樣，把進步的力量累加起來。

鄭文燦表示，他在民進黨初選完後，還沒有跟賴院長聯絡，不過賴有打電話給總統，跟他表示恭喜，也表示願意在大選當中支持她，因為他是回到台南老家，目前並沒有北上，未來在適當的場合都會再見面。

外界認為鄭文燦在初選前表態支持蔡英文是押對寶，鄭文燦認為，蔡總統能夠讓美國以及民主的友邦能夠更加支持台灣，讓我們的民主價值可以鞏固，我覺得這是正確的路線，3月時他到美國，當時並沒有賴院長參選；而賴院長參選是在立委補選之後，補選之後我也被任命為5人協調小組，協調期間不方便表態。

鄭文燦強調，他是在529協調期結束後，才表態支持蔡總統，希望台灣能夠愈走愈安全，能夠民主愈來愈鞏固，經濟能夠發展得更好。

對於祕書長羅文嘉接受廣播節目專訪時表示，3月下旬，賴清德就曾向黨內五人協調小組說，「他認為蔡總統會贏」，鄭文燦表示，賴清德院長他是認為說走完初選，然後經過初選的蔡總統，會變成小英2.0，力量會更大。

鄭文燦表示，初選80幾天的過程當中，蔡總統很辛苦，期間媒體提出的像沒收初選、霸王條款，其實都沒有發生，民進黨初選制度，是要求周延，求審慎，所以做了一些調整以後，讓初選可以站在一個基礎的公平之上往前走，我想民主的初選已經落幕，大選才剛開始，他很佩服蔡、賴過程中的表現。

(中時 )