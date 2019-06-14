「請吃大熱狗！」，總統蔡英文13日贏得民進黨黨內初選民調，台中市「綠營神力女超人」議員賴佳微，立即PO出「祭品文」，14日下午於一中商圈內免費發送500份大熱狗給民眾，邀「辣台派」台客、台妹作伙助陣，為小英總統連任加油。

「辣台妹請你吃民主大熱狗！」，市議員賴佳微表示，慶祝蔡英文總統民調過關，為表示誠意，她會親自到現場發送500份大熱狗；參加的民眾只要當場說出通關密語《小英總統連任加油》，即免費領取大熱狗，限1人領取1份。

市議員賴佳微在臉書社群《賴佳微後援會》PO文，「民調結束了，為延續民主自由這條路，大家一起團結繼續向前進！」。並說自己在市議會問政嗆又辣，自己也是1個「辣台妹」，並開玩笑說，「吃熱狗可以不加辣。」；網友紛紛留言，希望天公作美不下雨，到現場加油。

臉書社群《賴佳微後援會》小編指出，為慶祝「辣台妹」蔡英文總統黨內初選過關，市議員賴佳微自發性請吃「民主大熱狗」，免費發送數量僅500份，若當天沒有發送完畢，翌日將繼續，大家為守護台灣民主齊努力。

(中時 )