甫結束黨內初選，蔡英文總統14日下午來到三重義天宮參拜，成為初選後首站參拜的宮廟，現場大批支持者擁護，多名立委及議員也到場歡迎，蔡英文致詞時表示，初選完一定要先回到故鄉新北市，感謝所有「祝英台」的朋友，同時也再次重申「蔡五點」，呼籲團結。

蔡英文表示，「因為我也是新北市民，每次回到新北市。都有很多鄉親陪伴，初選完一定要回到新北市來謝謝大家，感謝所有祝英台的好朋友。」

蔡英文說，「我們過一關，後面還有一場硬仗，2020選舉攸關台灣未來發展，過了一關還要走向下一關，我們一定要順利走過，好不好。」

蔡英文表示，初選完立刻致電賴清德，感謝他的毅力及風度，也謝謝過程中給予批評的人，讓我們看到盲點，我們會做得更好。

最後蔡也向台下支持者重申「蔡五點」：第一，團結民進黨，第二，讓民進黨大於民進黨，第三堅持改革、經濟繁榮，第四，保護台灣的主權，第五，讓台灣成為世界的台灣。

(中時 )