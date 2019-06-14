無黨籍台北市長柯文哲今（14）日接受媒體訪問時被問到，為何對蔡英文贏得初選只有說「加油」沒有說「恭喜」？柯文哲回說，「那就恭喜皇上、賀喜皇上，喜歡聽什麼就講給你聽。」至於對賴清德要說什麼嗎？柯文哲則說「好可憐喔」！

無黨籍台北市長柯文哲近日推出新的網路節目「這，就是科學」，不到2天吸引了23萬人次觀看，頗有打空戰的味道，但卻遭藍綠市議員圍剿「公器私用」。柯文哲14日在頒獎典禮後受訪時不客氣回應，民進黨的市議員就去看看蔡英文最近做的事情。

根據中評網報導，柯文哲14日出席台北市政府第27屆金吾獎頒獎典禮，在頒獎後接受媒體訪問時，先是向記者詢問是哪幾位市議員，待記者說明後，柯文哲豪不客氣地回應，如果是民進黨的市議員，就請他們去看看蔡英文最近做的事情，如果是國民黨的市議員，也還好。

柯文哲說，對他來講，他是要完成蔣渭水90年前沒有完成的命運，他把這個當成是一種社會運動、新文化運動，很多觀念要透過自己的說明，再把觀念推行到台灣各地去，所以對他來講改變政治文化是我們最重要的社會運動，他每天在做的工作就是，「改變台灣政治文化」。

蔡英文出線會不會降低柯文哲出來選的機率？柯文哲回應，應該是不會升高也不會降低，他還是做他的事情，「深呼吸放輕鬆，繼續往前走。」

記者問柯文哲在議會備詢時被議員質詢要對蔡英文說什麼時，為何只說「加油」卻沒有「恭喜」？柯文哲則回說，「那就恭喜皇上、賀喜皇上，喜歡聽什麼就講給你聽。」至於對賴清德要說什麼嗎？柯文哲則說「好可憐喔」！

對此，PTT網友說，「公公要進攻囉，柯粉去臉書幫阿伯擋一下」，「京兆尹大逆不道，公公們要偏頭痛了」。

(中時電子報)