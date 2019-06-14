急迫情形下醫師可調配藥品規範太嚴 大法官宣告違憲 17:062019/06/14 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 司法院祕書長呂太郎說明釋憲結果。林偉信攝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 醫藥分業後，藥事法規定，藥品必須藥師調劑，但在沒有藥事人員執業的偏遠地區或醫療急迫，大法官會議認定這樣的規範合憲，至於施行細則規定的「急迫、立即」，太過於嚴格，逾越母法規定、違反法律保留原則，即日起失效。 (中時 ) #規範 #大法官 #規定 #藥品 #違憲 也許您會感興趣 推薦閱讀 逸達違反重訊申報規定 處以違約金 08:182019/06/11 財經 大讚涉性侵大法官 「虎媽」女兒獲聘助理 04:412019/06/12 國際 規範夾娃娃機 桃市50公尺定案 17:172019/06/12 政治 醫療類股抗震 基金水漲船高 04:102019/06/13 投資理財 禁止承包商採購華為設備 白宮：兩年內落實 12:492019/06/13 國際 核二裝載池改裝非首例 台電：一切符合核能安全規範 16:402019/06/13 財經 歷史回顧：過去20年 退學規定步步鬆 19:352019/06/13 生活 順藥腦中風新藥 美准二期臨床 04:102019/06/14 證券．權證 公教年改監察院聲請釋憲 大法官會議不受理 16:562019/06/14 社會 昇華違反重訊申報規定 遭重罰10萬元 17:012019/06/14 財經 社會熱門新聞 向總統陳情無效 台版悲慘世界 貧女聲請釋憲大法官不受理 - 社會 女大生洗澡傳出震動聲 媽問：好用嗎？ - 社會 GG了 笨賊闖空門反遭女屋主性侵整夜 - 社會 人夫偷情人妻同事 宿舍第一次從浴室戰到床上 - 社會 神秘桃園黑幫大哥到場發話了 2匪棄械投降 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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