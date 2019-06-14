醫藥分業後，藥事法規定，藥品必須藥師調劑，但在沒有藥事人員執業的偏遠地區或醫療急迫，大法官會議認定這樣的規範合憲，至於施行細則規定的「急迫、立即」，太過於嚴格，逾越母法規定、違反法律保留原則，即日起失效。

(中時 )