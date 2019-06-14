GDC國際級講師對會場贊助商陳展的最新電競硬體展現高度興趣。(龍華科大提供)

國內最早設立多媒體與遊戲發展科學系的桃園龍華科大，14日起與電視公司一連舉辦3天雙華國際電競研討會，邀請遊戲開發者大會 (Game Developers Conference)國際級講師，針對行動電競未來趨勢、電競社群經營、電競教育產業發展、電競職涯發展前景等議題探討，並與台灣產學界遊戲開發相關技術人員、電競同好分享交流最新資訊。

校長葛自祥指出，龍華科大在20年前就預見電子遊戲產業熱潮，因此在1999年成立多媒體與遊戲發展科學系，並成立數位內容多媒體技術研發中心、打造Mac多媒體實驗室，結合專業師資，從遊戲開發設計到遊戲賽事、專案管理規劃、行銷等產業鏈一條龍方式，培育許多遊戲產業相關人才。

與會的華視副總經理劉俊麟指出，許多國家已將電競產業視為未來經濟成長主要動能，而台灣在電子製造業發展成熟的基礎下，奠定電競產業需求設備的硬實力，但是有關遊戲軟體設計開發、賽事規畫、社群經營與行銷等軟實力仍尚待提升，因此藉由舉辦首屆「雙華國際電競研討會」，讓產學合作向下札根。

(中時 )