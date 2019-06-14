川普談大阪G20習川會

美國總統川普的首席經濟政策顧問、白宮國家經濟委員會主任庫德洛(Larry Kudlow)說，雖然川普非常希望能夠在大阪G20集團峰會期間與中共國家主席習近平會晤，但至目前為止，正式會晤尚未安排，「等著瞧吧！」

《美國之音》報導，庫德洛6月13日在華盛頓經濟政策智庫彼得森國際經濟研究所(Peterson Institute for International Economics)出席一場有關美國經貿政策的活動上說，川普總統已經表示他有強烈的意願（與習近平）在G20集團峰會時舉行會晤，但會晤還沒有被正式安排，「我只能講這些，等著瞧吧！」

庫德洛的表態證實了媒體有關安排習川會毫無進展的報導，目前距大阪20國集團峰會只剩兩個多星期之際，雙方還未對習川會做出前期準備。中共外交部發言人也表示，已注意到美方多次表示希望中美元首峰會，但尚無確認的消息。

報導指出，川普在此之前曾表示，如果習近平拒絕與他在G20峰會期間會晤，美國對其餘價值3000多億美元大陸商品的關稅措施將立即實施。但中共商務部表示，北京不會在華盛頓的極限施壓下屈服。

他還說，香港大規模示威遭員警強力鎮壓讓人對北京改革經濟的意志產生懷疑。

庫德洛還為川普政府的關稅措施辯護稱，川普是美國幾十年來第一位為解決這個非常不平衡貿易關係而採取強力措施的人，美國正在與中共進行一場艱苦的談判，但他相信美國最終能夠勝利。

(中時電子報)