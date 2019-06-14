聖結石新歌邀胡鬧一番合作。（Webtvasia提供）

人氣Youtuber聖結石睽違歌壇兩年推出新單曲〈你的潔癖〉，並邀來團體胡鬧一番合作，聖結石說：「這首歌原本是邀請YuYu寫詞和譜曲，沒想到收到歌詞後，我靈感大爆發，修改原先YuYu寫的詞，意外地一個字都沒留下來，對他很不好意思。」

該曲歌詞「頭皮屑灑滿了枕頭，口水流得都濕透，昨晚妳打呼的聲波，和妳沒刮的腋窩」，聖結石的老婆忍不住質疑「你是不是在寫我？我有潔癖好嘛」，聖結石連忙解釋：「老婆你的潔癖只有我才懂，你是邋遢界的鑽石女神！」差點引發家庭革命。

他說平時忙於工作，家務都由老婆一手包辦，大讚老婆儼然是「家政婦女王」，讓他能安心衝刺事業，「把錢放進老婆的口袋。」聖結石還說，就連朋友到他家看到井然有序的排列，都會忍不住驚嘆，「聖結石是上輩子燒好香，能娶到像聖嫂這麼賢慧又貼心的老婆」！問及平常如何回饋老婆，他霸氣回，「特殊節日會帶老婆去度假」。

(中時 )