新光三越在櫃台和看板上宣導，邀消費者明起一起和塑控說bye bye。（新光三越提供）

新光三越節能減塑愛地球，明（15日）起邀消費者一起和「塑控」說Bye Bye！為全力響應政府減塑政策，新光三越1日起已於店內對消費者宣導自備環保吸管；15日起攜手全台專櫃，無論美食內用或外帶全面停止使用「一次用塑膠吸管」，全台店內均將不再提供一次用塑膠吸管，全面改用「紙吸管」或其他符合政府法令規範的環保吸管。

目前新光三越全台和「吃」有關的美食專櫃高達930家，身為百貨最大餐飲和食品通路，15日起也帶頭邀全民一起落實隨身自備環保袋、環保餐具、環保吸管等。

向來，新光三越以扮演美好生活平台為使命，除持續提供消費者愉悅美好的生活體驗，密切關注節能環保議題，從推動綠建築、節電節水、節能減塑，到推動發票無紙化獲財政部表揚為「百貨業推廣雲端發票績優總冠軍」等。

這些年，新光三越積極推動綠建築，於賣場中廣設植生牆增加自然光源採光區域，像是高雄左營店獲高雄市政府頒發「高雄綠厝建築大獎」，各店出入口增設自動門等防止冷氣外洩裝置、控制室內冷氣溫度平均值不低於攝氏26度；採用變頻系統及具有節能標章的空調設備、使用符合標章之省水龍頭及省水馬桶等器具；汰換耗能燈具，全面更換為省電的LED燈具；積極落實節能措施獲經濟部頒發「自願性節能企業」績效卓著獎。

且在全台超市全面禁用塑膠袋，改以環保紙袋取代，美食餐飲專櫃全面以可回收環保餐具取代免洗餐具；積極推動發票無紙化獲財政部頒發「百貨業推廣雲端發票績優總冠軍」。

(中時 )