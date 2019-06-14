警察節前夕殺警 陳家欽下令：積極辦理 17:422019/06/14 中時 甘嘉雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 警政署長陳家欽（左）對於殺警案，表示會盡快將嫌犯逮捕。（甘嘉雯攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 對於台南發生殺警案，警政署長陳家欽14日表示，相信我們的專案小組很快會把嫌犯逮捕到案，員警被殺很不幸，不過初步了解，應該不是執行公務，而是有恩怨存在，會把嫌犯逮捕到案後，釐清案情再跟大家說明。 由於警察節前夕，發生台南殺警、內湖槍擊案，是否藐視公權力？陳家欽表示，不管槍擊案發生在何時，警方都會積極偵辦，並把嫌犯逮捕到案。 (中時 ) #嫌犯 #逮捕 #槍擊案 #公權力 #台南 也許您會感興趣 推薦閱讀 揭祕長城行動 陸警：有被害人自殺 04:102019/06/10 話題觀察 瑞芳凌晨驚傳槍擊案 3男中槍 03:182019/06/10 社會 日式料理董娘遭擄案 徐春暉5人被訴 11:112019/06/10 社會 投資糾紛！中南海酒店槍擊案起訴6人 11:322019/06/10 社會 警開「英雄大會」 阿公級義警展擒拿術 14:492019/06/10 社會 中南海酒店槍擊案 起訴6人 04:112019/06/11 地方新聞 憂侵人權 紐上訴法院駁嫌犯引渡陸 04:092019/06/12 兩岸新聞 MLB》老爹槍擊案新細節 買兇價碼24萬元 10:002019/06/13 體育 台南模範警遭槍殺身亡 警鎖定開槍男追捕中 11:162019/06/14 社會 李昌鈺博士分析大陸女學生章嘉穎被殺案 13:232019/06/14 兩岸 社會熱門新聞 向總統陳情無效 台版悲慘世界 貧女聲請釋憲大法官不受理 - 社會 女大生洗澡傳出震動聲 媽問：好用嗎？ - 社會 GG了 笨賊闖空門反遭女屋主性侵整夜 - 社會 人夫偷情人妻同事 宿舍第一次從浴室戰到床上 - 社會 神秘桃園黑幫大哥到場發話了 2匪棄械投降 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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