對於台南發生殺警案，警政署長陳家欽14日表示，相信我們的專案小組很快會把嫌犯逮捕到案，員警被殺很不幸，不過初步了解，應該不是執行公務，而是有恩怨存在，會把嫌犯逮捕到案後，釐清案情再跟大家說明。

由於警察節前夕，發生台南殺警、內湖槍擊案，是否藐視公權力？陳家欽表示，不管槍擊案發生在何時，警方都會積極偵辦，並把嫌犯逮捕到案。

(中時 )