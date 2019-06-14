「石趣天成-108年花蓮縣永安石友會會員聯展」，從原石到切片裱框，從圖案石到玫瑰石，繽紛滿堂，文化局長江躍辰展臂歡迎國內外遊客，抽空到此一遊。
「石趣天成」永安石友會會員展，在路瑪樂舞工作坊的「披上情人袋」動人歌舞聲中，揭開歡愉序幕。此次展出玫瑰原石80件、雕刻10件、台灣玉30件、奇雅石10件、圖案石10件、裱框石畫10件、光畫10件共160件，各擁特色，喜愛石頭藝術的民眾有眼福了。
江躍辰期待透過石展，讓民眾了解花蓮石頭的特色，進而喜歡玩賞，「花蓮的石頭會唱歌」，請認真聆聽，尤其每位收藏家手中的美石，顆顆背後都有一段動人的遊程。
文化局自即日起至9月15日止，在石雕博物館大廳推出「石趣天成」賞石展，中華雅石藝術總會理事長陳榮昌很羨慕花蓮滿地都是寶，縣府這麼支持石藝文化，文化局這麼重視石藝產業，有效地將本土賞石文化推介到岸。
縣永安石友會長簡文正表示，為了持續帶動以石會友的風潮，增進生活情趣，該協會不斷增加美石曝光率，讓觀者能近距離觀賞特有的石藝瑰寶，進而提升賞石水平，帶動觀光產業，一舉多得。
(中時 )
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