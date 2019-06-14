男人也會被家暴！台南市政府社會局發現，近幾年台南市家暴案件不僅持續成長，男性遭受家暴的件數也不斷提升，去年更有1300多名男性被家暴。其中，年齡愈高的男性，受家暴的機率也愈高，尤其退休男性除了被悍老婆、兄弟姊妹毆打外，甚至還會被不肖子女家暴。

社會局家防中心統計，2017年台南市家庭暴力案件數通報數6011件，2018年6269件，微幅成長4.2％。進一步分析發現，2018年男性受暴者有1322人，受暴者年齡以50歲至未滿65歲為最多有342人；其次是40歲至50歲的250人；第三是30歲至40歲的246人。

至於施暴對象中，親密關係暴力（被老婆或女朋友）共449人，佔受暴男性約34％。施暴類型也以「肢體暴力」為多數；其次是「精神暴力」；另有少數則是「經濟暴力」，即財物受到另一半控制。

社會局家防中心主任蘇淑貞認為，在日常生活中，無論男性或女性都可能受到家暴威脅，男性受暴比例逐年攀升的主因，歸因為社會兩性平等的意識漸漸提升，過去選擇隱忍的個案開始願意對外求助。但因男性普遍愛面子、怕被笑，也降低向外求助意願，推測男性被家暴的實際比例應該超過總通報數的2成以上。

家防中心社工督導許文典也分析，年齡愈高的男性受家暴機率愈高，有可能是因為退休後在家裡的時間突然變多，與家人磨擦的機會也變大；另外，也有部分是因為孩子長大離家，另一半不願意再隱忍所致。

像有一位受暴達50年的70多歲阿公，早年因入贅常受經濟力較佳的同齡阿嬤閒言冷語，之後更演變成動手動腳；但因阿公體型壯碩，阿嬤比較小隻，阿公擔心還手會造成阿嬤受傷，因此往往「打不還手」，讓阿嬤愈打愈起勁，阿公還曾被打受傷住院。

蘇淑貞還說，每年6月為家庭暴力防治月，市府將於16日上午10時在台南文化創意產業園區（東區北門路二段16號）辦理「紫要保護你-臺南幫幫台南防暴戰士站出來」宣導活動，邀請政府部門、民間網絡及社區團體共同參與，並呼籲市民發現社區中有家暴事件時，能勇於撥打113或110等專線向相關單位通報。

(中時 )