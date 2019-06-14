「我是搏擊冠軍，也是鋼琴準教師。」年僅19歲的陸軍特戰指揮部一兵魏佳玲，有著與外表極具反差的形象展現，從小學音樂的她不僅彈的一手好琴就連薩克斯風也難不倒她；另外她同時武術博擊冠軍，能站在操演場施展武術格鬥震懾人心，更說明她對自己的人生不設限。

魏佳玲，從幼稚園開始學鋼琴，她現今已通過史坦巴哈鋼琴檢定第4級，可流暢彈奏巴哈創意曲、貝多芬奏鳴曲快板樂章、蕭邦圓舞曲等指定曲，琴藝精湛。(青年日報提供)

極具音樂天賦的魏佳玲，從幼稚園開始學鋼琴，國小後則接觸長笛、豎笛、薩克斯風等樂器。「學音樂的孩子不會變壞，而且彈鋼琴能讓我感到放鬆」，在家人栽培加上個人的興趣，音樂成了魏佳玲生命的一部分；她現今已通過史坦巴哈鋼琴檢定第4級，可流暢彈奏巴哈創意曲、貝多芬奏鳴曲快板樂章、蕭邦圓舞曲等指定曲，琴藝精湛。

但魏佳玲因未滿20歲的年齡限制，而未能取得教師級檢定資格，成為正式的鋼琴老師；魏佳玲在高中畢業時，心中浮現出「從軍」的念頭，她因小時候從軍的哥哥，講述軍中生活覺得很「酷」，加上高中接觸了招募資訊，因此加深她從軍的心願，想證明自己能獨立、成熟面對事情，不能永遠在家人保護下成長。

軍中同袍不斷給予她鼓勵與建議，成為她信心的泉源，也讓她的練習突飛猛進。(青年日報提供)

從軍的魏佳玲，選擇加入具有挑戰性的特戰部隊。殊不知從軍後遇到的現實考驗，差點讓她淚崩，尤其是在接受基本傘訓期間，有懼高症的她，常在尖叫與流淚中度過，跟她學琴一路順遂的經驗大相逕庭；但個性不服輸的她，不斷提醒自己從軍的初衷，終能在第5次跳傘留下喜極而泣的眼淚，正式成為特戰部隊的一員，甚至志願加入戰技隊磨練自己。

戰技隊隊長(左)指導，沒有武術底子的魏佳玲。(青年日報提供)

她表示，「我不是不能吃苦，而是氣自己怎麼打不好」，沒有武術格鬥底子的她，流下淚。由於從軍前沒接觸過武術散打搏擊，加上操演套路也需要展現力與美及流暢度，一度讓她懷疑自己從軍到底是不是對的，所幸，軍中同袍不斷給予她鼓勵與建議，成為她信心的泉源，也讓她的練習突飛猛進，進而在今年5月的桃園市運動會市長盃搏擊錦標賽，拿下大專社會女子組第5量級（56-60公斤）冠軍殊榮。

「殺殺殺殺」充滿信心的魏佳玲，與張玉湘、蔡宜芹2位女力攜手，在本週日登場的黃埔建校95周年營區開放活動中，將首次於公開場合登場操演，讓平時已是眾人必看指標的戰技隊，新增「嬌」點；她期許自己能展現訓練成果，「戰」出來為單位帶來最佳表現。

(中時電子報)