中天新聞 王中平5天北橫健走歸來 余皓然不捨落淚

演藝圈近來震撼彈不斷，繼翔忻戀之後，又有藝人爆出疑似婚變，歌手出身的藝人王中平和老婆余皓然結婚20年，不料王中平日前驚爆，因為發現老婆有6、7張發票都在同一地點，讓他懷疑老婆外遇，還向自己心理喊話「如果愛我的話就是我的，不愛我的話就讓她自由」！

王中平日前在談話節目中透露，剛和余皓然結婚時，事業遇到瓶頸，他某天對發票時，發現有6、7張都在同一地點，以為老婆出軌，後來親自開車到發票地址，發現原來是知名藥妝店總店，才真相大白，虛驚一場。

最令人感動的是，當時王中平說：「如果愛我的話就是我的，不愛我的話就讓她自由」，原來憨厚形象下的王中平，也有一顆感性的心。余皓然則感嘆「貧賤夫妻百事哀」，當時王中平碰上唱片不景氣，加上媽媽被倒會，身上揹了至少2千萬的負債，一度窮到全身只剩300塊，當時確實常浮現離婚的念頭。不過由於媒體不斷報導這段辛酸「黑歷史」，讓外界誤以為他們真的要離婚，余皓然也澄清：「要一直和大家解釋，媽媽我也會累」。

(中時電子報)