新北市淡水區小坪頂一處狗場，因飼養不當，導致犬貓生活在淤泥、糞便當中，甚至餓到「狗吃狗」，鐵皮屋的主人是71歲婦人陳喜紅，自認是愛狗人士，因年紀大加上流浪貓、狗多達207隻，而無力照顧導致30隻犬貓死亡。士林地檢署偵結，依違反動物保護法提起公訴。

陳自2015年開始收養流浪狗，在淡水小坪頂山區的鐵皮屋內密集飼養，但數量多達200隻狗、7隻貓，當中有38隻有營養不良，瘦到皮包骨，空氣中更瀰漫的糞臭味和屍臭味，經由愛狗人士的通報，新北市動保處去年2月6日前往現場，驚見犬隻死亡的殘骸，共有30隻犬隻因惡病死亡，動保人員立刻將奄奄一息犬貓帶回動物之家安置，並將陳婦移送法辦。

陳婦因戶籍在區公所，日前開庭通知不到，檢察官發布通緝，被捕後陳婦稱，之前有能力飼養，但因年紀大、犬貓數量增加，才會導致環境惡劣。檢察官認為，鐵皮屋內並未提供犬貓適當的環境，導致糞尿堆積、老鼠橫行，甚至有犬隻互咬情形。

經由獸醫師專業解剖報告，證實陳並未提供適當的食物和飲水，犬隻嚴重營養不良，還因過度飢餓亂吃東西導致死亡，陳婦未盡保護與照顧義務已經觸犯動保法，依法提起公訴。

(中時 )