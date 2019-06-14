警察節前夕，埔里警分局員警與埔里警友會幹部，共以聯誼餐敘，歡度警察佳節，會中除表揚績優員警、頒發破案獎金，同時警察之友會也致贈每位同仁禮券，以慰勞員警執勤的辛勞並表賀節之意，讓所有同仁都備感溫馨。
埔里警分局今年的慶祝警察節活動，由同仁自行擔任主持人，場面有如綜藝頒獎晚會，顯得更輕鬆活潑，台下更是笑聲不斷。
會中警友會特別頒獎表揚分局和各所的績優員警、破案有功人員並頒贈破案獎金，另也邀請退休及榮調人員回娘家，由警友會主任曾允信頒給被譽為「禮重情義更重」的黑石膽茶盤紀念，全體員警也都各獲贈1份禮券紅包。
此外，今年警察節另一大「亮」點，就是新到任的分局長方秋梅，有感於員警夜間執勤安全的不足，特別商請埔里警友會為每位同仁添購1組LED爆閃肩燈，讓民眾從遠處就可看到前方有警察在執勤，以確保員警執勤的安全性。
另在會中也首次公開放映埔里分局為今年警察節拍攝南投縣內唯一的警察節微電影，真實呈現派出所忙碌的1天「我的派出所我的家，服務不分你我他，打擊犯罪不懼怕，我們的名字叫警察」，讓大家感受一下員警為維護治安辛勞的一面。
(中時 )
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