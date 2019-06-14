◎蔡賴配？ 卓榮泰：只是一個模式而已

民進黨2020年黨內總統初選昨天結束，由總統蔡英文順利擊敗行政院長前院長賴清德，至於外界關心是否有機會形成「蔡賴配」？民進黨主席卓榮泰今受訪表示，無論是一加一大於一，還是哪個一加進來會大，大家都要扮演加號的角色，蔡賴配只是一個模式而已；目前也還沒談到這個狀況，他現在要做的就是個別跟賴清德及蔡英文見面，另外也要針對立委24個選區提名、不分區名單做大規模思考。

◎黑心！過期原料製保健食品 9年產製28項產品

高雄華肝基因股份有限公司遭投訴，以2010年到期的蛋黃粉，持續生產多項「保健」食品，9年未間斷，共生製28項產品。食藥署表示，問題產品共流入台北、桃園、台中、高雄，4縣市，目前尚未掌握銷量及下游，確切資訊需待地檢署釐清。

◎史達偉任美國務院亞太助卿 對陸鷹派全報到

美國參議院13日以94票同意、3票反對，通過由退役空軍准將史達偉（David Stilwell）出任國務院亞太助理國務卿，為國務院近1年無人主管亞太事務的空白期劃上句號，亦代表又多了一名對陸持強硬立場官員上場，而今川普政府在國安、經濟、外交政策上，可說全由對陸鷹派掌握。

◎涉「中國製造2025」 美拒特斯拉 UBER 關稅豁免申請

川普政府正擴大打壓《中國製造 2025》計畫，加大阻止先進車輛使用中國科技。外媒披露，美國拒絕了特斯拉（Tesla）對減免其電動車中國產關鍵部件關稅的請求，原因是涉及「中國製造2025」產品。也否決了優步（Uber）對豁免中國產電動滑板車關稅的要求，通用汽車（General Motors）至少50項類似的請求也遭拒。

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(中時電子報)