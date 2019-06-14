國立中山大學學生會14日在校內發起「我在中山、撐香港」活動，師生上百人穿白衣高唱「海闊天空」力挺香港「反送中」運動。中山大學學務長楊靜利以校方身份出席表示支持，8位就讀中山的港生戴黑口罩、現場公開表態，控訴香港警方執法過當，強調香港的「一國兩制」已經失敗。

中山大學學生總人數約9000多人，港生約60人，現場8位港生不顧壓力出面聲援香港「反送中」運動，一字排開呼喊「中山人、挺香港、反對一國兩制」等口號。

運動總召、同時也是港生代表的鄧俊儒，現場朗讀一段香港學生傳來的第一手抗爭實況，強調抗爭當時學生並沒有任何暴力行為，警方卻動用一波波催淚瓦斯彈及警棍逼退他們，學生們形容當下有如遇上大地震逃命般，難以接受人民保母變成攻擊自己的人。

學生會會長林尚毅表示，中山學生會透過此次活動聲援在台灣的香港人，也呼籲國人看清「一國兩制」的真相。社會系助理教授邱花妹也強調，反送中運動讓香港人再次向國際社會證明反對精神永不熄滅，她認為大陸把香港當作壓制反抗力量的實驗室，台港須團結一致反抗。

時代力量市議員黃捷也拍攝短片呼籲台灣學生站出來聲援香港，守護民主自由。市議員林于凱表示，民主法治的得來、守成不易，呼籲台灣人不能步上香港後塵。

(中時 )