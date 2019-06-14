日前，2019年“金犢獎”海峽兩岸媽祖文創設計大賽頒獎典禮在湄洲島舉行。復興商工學校的作品《媽祖文創》成為本屆賽事最大贏家，獲得金犢獎和臺灣學生組第一名。魯迅美術學院的作品《立德行善·大愛媽祖》獲得銀犢獎和大陸學生組第一名。獲得銅犢獎的作品是輔仁大學的《波嗶包包》。此外，莆田學院工藝美術學院的《湄洲遊禮》則獲得大賽社會組金獎。

媽祖文創設計大賽學生組最大獎項金銀銅犢獎頒獎。

此次媽祖文創設計大賽由莆田湄洲島管委會和旺旺中時媒體集團共同主辦，分學生組、社會組及觀摩組，上百個團隊報名參加，總計收到來自全球的參賽作品超過1251件。作品評選經歷初選、複選、總決，其中學生組有271件獲獎作品；社會組及觀摩組共有36件獲獎作品。

頒發媽祖文創設計大賽社會組與觀摩組。

兩岸文創專家學者及貴賓與得獎者在大會上合影。

評審團主委台新銀行文化藝術基金會董事長鄭家鐘表示，所有的參賽作品在文化創意方面，都能夠融入「媽祖」文化元素和設計現代感，基本上都有考慮到文創IP如何運用，尤其許多作品在創意上也有讓人驚豔且亮眼的突破。

海峽兩岸媽祖文創精英對談圓滿完成，演講專家翹楚與出席嘉賓及獲獎代表合影。

大會同時舉辦海峽兩岸媽祖文創精英對話活動在世界媽祖文化論壇永久會址舉行。莆田市副市長陳惠黔、兩岸文創界專家學者、金犢獎媽祖文創設計大賽獲獎代表、以及兩岸青年師生代表等參加。

莆田市政府副市長陳惠黔致辭時表示，莆田市文化創意產業發展富有特色、前景廣闊，而台灣地區在文創產業發展方面也有獨到的做法和經驗，熱切期盼兩岸文創專家、學者發揮優勢，推進文創產業交流合作，聯手打造一批具有競爭力和影響力的文創產品及品牌，讓媽祖文創產業在推動兩岸經濟、社會融合發展中發揮更大作用。

莆田市副市長陳惠黔致詞。

中國傳媒大學副校長張樹庭發表演講《用5W喚醒媽祖文創超級IP》，提出超級IP需要掌握的五大思考及策略執行，並用故宮為例揭示如何持續經營媽祖文化成為超級IP。

臺灣設計聯盟理事長林盤聳以《文化是根、生活為本》為題發表演講，他對自己以臺灣島型作為意象，進行大量跨界創作，甚至行為藝術、家書系列寓教育於文藝，創造出獨有風格與高度。

海峽兩岸媽祖文創菁英論壇，文創界專家翹楚精彩對談。

金犢獎副主席、上海師範大學博士生導師金定海發表《文創何以衍生》為題演講，提出紅燒肉理論，文創需要高度深度必須細火慢燉，並以大英博物館文創經營為例，說明文創定位必須從生活提煉。強調「重要的不是想像力，而是你如何被想像；重要的不是形象，而是如何被形象？」，文創應化虛為實將想像落實到具象上。

臺灣青年創客協會理事長唐聖瀚以《進擊的文創商品》為題指出由城市意象創作文創商品契合度要高，掌握文創商品暢銷的核心秘訣需從定位、故事、包裝、商品及場域等多方面進行串連接軌的考量。

魯迅美術學院中英數字媒體藝術學院院長趙璐發表演講《在藝術與生活之間－文創城市IP新美學》，趙博士舉例說明文創城市的IP經營與溝通，兩者之間的表達模式有密切相關，更需要戰略性的規劃。

兩岸知名漫畫家蕭言中發表《我與文創的親密關係》主題演講，詳述他三十年來從不間斷每天繪畫，過程中並參與音樂、影片製作、舞臺劇、旅遊主持、主題咖啡廳而至城市印象設計，其歷程強調長期持續積累IP的重要性。

最後由台新銀行文化藝術基金會董事長鄭家鐘總結探討，對媽祖文化用持續積累有辨識度的IP，進行整體營造，由影視、圖像、主題旅遊到主題城市，提供創新思考方向，給予全球媽祖文化的文創產業做了最佳詮釋。

得獎作品在大會現場展示。

得獎作品在大會現場展示。

(中時電子報)