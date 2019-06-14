申請入葬數逐年提高的大內植存區（樹葬），去年7月開發二期土地，原本預計6月完工提供喪家申請，卻因上半年道路崩塌造成水管破裂而缺水，加上缺雨因素，無法完成植栽復育的水保工作，台南市民政局預計延宕到7月底才能完工。

大內植存區由公墓改建，是台南市率先發展樹葬的區域，2014年完工後陸續接受申請，每件樹葬申請案僅需3000元即可完成，比動輒數萬元的火葬方式更加節省，5年來申請案件逐年增加，從第1年整年才262件申請案，到今年1至5月為止，已有330件。

植存的做法允許重複將骨灰埋入同一塊土壤內，再覆蓋植被。因為土地空間夠，台南市民政局5年來尚未在同一處重複埋入骨灰，第一期共半公頃土地已埋入2105人，二期植存區去年7月跟著開工動土，預計今年6月完工啟用。

大內植存區二期土地今年初只剩植栽復育的簡易水保工作就能完工，不料附近道路崩塌，破壞送水管，在缺水情況下，只能以車載水澆灌草皮，加上上半年雨量少，造成園區內的植被生長不易。

復育不順讓水保工作無法如期完工，啟用日期延宕，近日台南連日大雨，草皮又開始生長，台南市民政局表示，預計7月底會請水利局勘驗，勘驗完成就可啟用。

(中時 )