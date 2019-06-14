C.T.O日前到韓國拍新歌MV。（環球提供）

C.T.O日前到韓國拍新歌MV。（環球提供）

C.T.O日前到韓國拍新歌MV。（環球提供）

男團C.T.O日前到韓國拍新歌〈LOVE YOU〉MV，為配合青春浪漫主題的劇情，導演安排3位女主角，考驗C.T.O團員們熱戀和分手的演技，為了讓年紀最小的振緯，順利詮釋面臨女友即將離去的不捨，老闆羅志祥（小豬）親自上陣指導演技，只見小豬強忍男兒淚、忍不住心碎倒地大聲吶喊，倒下那刻甚至發出「咚」的巨響，讓團員們都嚇到。

負責和女主角演出分手劇情的團員梓寧、振緯和梓鑫，忍不住羨慕薛恩、仕偉、宇慶可以與女主角談戀愛，尤其場景選在曾是韓國最大遊樂園、知名打卡景點的Yongma Land龍馬樂園，在這麼浪漫的地方卻要演分手戲，團員忍不住大喊：「真是太煞風景了！」

負責演出熱戀情節的薛恩，在MV裡和女主角談情說愛、摟摟抱抱，他害羞地說：「腦袋一片空白，只知道女主角的頭髮很香。」仕偉則被導演安排背著女主角轉圈圈，身材精瘦的他抱起女主角轉三圈，就忍不住腿軟，被虧是女主角要保護他！此外，和女主角對手戲最多的宇慶，除了一起分享棒棒糖、熊抱旋轉，甚至有令人臉紅心跳的鼻子互磨，令其他團員忍不住圍剿他喊「不公平」。

(中時 )