蔡英文親自頒獎，嘉勉偵破挾持案有功人員。（甘嘉雯攝）

蔡英文親頒獎，嘉勉偵破挾持案有功人員。（甘嘉雯攝）

蔡英文親頒獎，嘉勉偵破挾持案有功人員。（甘嘉雯攝）

偵破挾持案有功的2位小隊長王強生（右）及洪俊德（左）。（甘嘉雯攝）

桃園中古車行挾持案，檢警調查，因嫌犯林佑儒與余姓被害人有感情糾紛，夥同林竑甫到某汽車旅館開槍射擊，警方巡線追捕到中古車行卻挾持屋內9人及開槍，涉殺人未遂、恐嚇、妨害自由等，向法院聲押獲准，蔡英文總統14日到桃園市警局頒獎，特別讚揚2位小隊長王強生及洪俊德。

蔡英文表示，警察以高度專業，化解了一場危機，讓台灣人民感到非常歡喜的事情，在這過程中也感謝民眾和媒體的配合，讓警察有處理的空間，未來警察的醫療福利要比照國軍，社會住宅推動上也要留部分給警員，讓大家在居住上能安心，同時在裝備和警員配置員額上會持續改善讓大家負擔減低。

蔡英文並頒發獎勵金給有功人員，特別嘉勉王強生、洪俊德2名小隊長。

桃園市長鄭文燦表示，挾持案人質陷危機當中，警察團隊是非常冷靜，不只是溫情地喊話，也做理性的說服，盡量讓歹徒的情緒可以安定下來，所以他們幾乎要安排個律師來，安排個親人來，當時就是想要便當，我們負責買便當，歹徒還指名要附近一個店家的芒果冰沙，當時那家店好像是九點半關門了，我想後來去買了別的冰沙，所以這個斡旋的過程當中是真的很辛苦。

其中王小隊長為了女性人質，事實上是非常害怕的，在談判過程當中，還把防彈背心脫下來，交給女性的人質幫她穿上，鄭文燦表示，能夠深入虎穴，能夠不顧自身安危，又能夠冷靜的談判，覺得這是不容易的，所以我才說這是警察的英雄，要為他們喝采。

(中時 )