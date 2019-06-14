邁入第14年的兩岸金門書展，吸引不少愛書人來到。（李金生攝）

兩岸金門書展，小朋友也喜歡。（李金生攝）

對岸精湛的剪紙技藝，為金門書展增添光彩。（李金生攝）

書展現場另有文創產品包括筆墨紙硯、德化瓷器與中國黑瓷代表建盞等用品展售。（李金生攝）

不受兩岸關係忽冷忽熱影響，兩岸金門書展連年照常舉辦。（李金生攝）

邁入第14年的兩岸金門書展，今（14）日下午在金城國中體育館登場，展出簡體圖書大約7000種，吸引不少愛書人來到，現場洋溢「兩岸書香．閱讀金門」的藝文氣氛。

不受兩岸關係忽冷忽熱影響，連年照常舉辦的兩岸金門書展，今年展出簡體圖書包含文學、藝術、歷史地理、養生保健，軍事、科技、少兒類約7000種，台灣萬卷樓的台版圖書、格林文創公司和金門縣文化局出版圖書也共襄盛舉。

書展現場另有文創產品包括筆墨紙硯、德化瓷器與中國黑瓷代表建盞等用品外，還邀請2位來自柘榮的福建省非物質文化遺產傳承人孔春霞、吳秋鳳老師串場示範剪紙，精湛技藝讓人讚不絕口，吸引大人小孩跟著動手體驗。

這項由金門縣社教文化活動基金會、中華民國圖書出版事業協會、海峽出版發行集團、福建新華發行集團、福建省出版工作協會共同主辦，14日起至17日的書展，除全場圖書9折優惠外，部分特價圖書更下殺5折。

不少愛書人表示，在駐軍連年裁減後，金門閱讀人口銳減，往日做為戰士精神食糧的書店消失，還好有每年舉辦的兩岸書展彌補缺口，大家會把握機會多買幾本好書，也盼望主辦單位繼續充實展出內容，讓書籍種類更加多元化，提供讀者更多的選擇。

(中時 )