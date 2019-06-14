北漂到某知名餐廳建教合作的小彥，卻在2個多月的實習期間，幾乎夜夜在宿舍裡遭學長猥褻，慘淪為性奴，事後張姓、黃姓學長與小彥和解，新北地檢署14日將兩人處分緩起訴。

檢方調查，來自南部地區的張姓、黃姓男子，為小彥在某知名餐廳建教合作實習時的學長，但張、男眼見學弟小彥可欺，沒有好好照顧她，卻反而在在建教合作的宿舍寢室內對學弟上下其手，天天上演活春宮。

檢方指出，張男在2017年9月至同年11月中旬止，在2個月內幾乎天天都對小彥下手，並以強抱、強吻小彥臉頰、嘴唇及撫摸小彥那話兒等方式，共對小彥猥褻77次；黃男則在該年10月間，隔著褲子撫摸、強咬小彥陰莖，猥褻小彥4次得逞。

張男、黃男挨告後，在偵查期間坦承犯案並深表悔悟，並與小彥達成和解，新北地檢署今依強制猥褻罪嫌將2人處分為期1年的緩起訴，並應接受40小時的法治教育課程。

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(中時 )