花蓮縣環保局長饒忠（左二）陸續上台代表受獎，只有與他縣市首長合影位置不同而已。（環保局提供）

花蓮縣環保局在全國22縣市激烈競爭中，榮獲全國「環境教育績效考核績效優異機關」關」等七項大獎肯定，總體成績「特優」，打破花蓮縣環保有史以來新紀錄，14日接日接受環保署長張子敬公開表揚，地方各界同感振奮。

除了拿下全國「環境教育績效考核績效優異機關」特優獎外，環保局 另獲「推動民間企業與團體實施綠色採購計畫績優機關」特優獎、「空氣品質維護改善工作」優等（排放量更新回饋表現卓越）、「河川 污染整治 (含流域管理)考核」優等、「土壤及地下水污染整治績效 考核」優等、「地方政府環境清潔維護考核」優等及「直轄市及縣（市）政府環境保護績效考核」特優等六項大獎。

饒忠很感謝各局處力挺，花蓮鄉親全力配合，共同提升了環境品質，讓好山好水的有好人文、好空氣，諸多的好上加好，讓鄉親都覺得生活在花蓮，快樂指數高。

環保局今年緊扣縣長徐榛蔚的施政主軸「幸福花蓮．花園城市」，提出「花蓮環保迪士尼」翻轉環保創新構想，希望讓「環保」不再只是「罰則」，而是可以透過「歡笑」、「民眾及觀光客樂於參與實踐」的「環保創生」。

環保局有信心將「環保」、「低碳」、「環境教育」結合花蓮發展「世界級旅遊的優勢」，讓環保主題社區、原民部落、低碳產業等透過低碳交通，創新觀光遊程，用環教主題樂園的概念，首創「環保迪士尼」，讓觀光客到花蓮體驗「創意主題樂園」，深入花蓮、愛上花蓮。

(中時 )