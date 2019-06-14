張曼玉5年前轉換跑道當歌手。（圖／中時資料照片）

影后張曼玉近年淡出演員工作，2014年她轉換跑道，受邀上草莓音樂節舞台一唱，卻引來惡評如潮，最近張曼玉復出參加實境秀，坦言自己人生本來很順遂，怎知當年開唱算是首次遇到重大打擊，害得她每天在家裡哭，還失去很多電影圈的朋友，說到難過處又再次在鏡頭前掉淚。

張曼玉5年前參加草莓音樂節選唱鄧麗君《甜蜜蜜》，因低沉的嗓音被批評是地獄來的歌聲，還有人批評她狂走音、鴨嗓。最近張曼玉參加節目《少年可期》，和樂華七子等人聊到唱歌被罵翻，她承認自己當時唱歌確實出現問題，但不後悔，以後會越挫越勇，還會繼續玩音樂。

張曼玉坦言那時新聞剛出來前幾天自己天天哭，笑說自己本來像是童話裡的公主，什麼都順順利利的，也常得到大家稱讚、得獎，但卻在唱歌方面重重摔了一跤，更表示：「因為唱歌我失去了很多朋友，電影的朋友完全不接受我，他們罵我，我大概需要一年才真的站起來說沒事」。

節目中也剪了張曼玉後來到別處登台的影片，可見她拿著麥克風自嘲說：「雖然我上一個演出在上海不是那麼理想，走音走得滿多的，我昨天也搜索了一下『怎麼在草莓演唱會不走音』，可是，查不到」，高EQ開自己玩笑，網友則說：「可見以前是有多麼多麼幸運呀，直到這個年紀才第一次受挫，真的好幸運」、「相當欣賞，什麼都得嘗試玩玩」、「如果因為唱歌跑調被朋友嘲笑，我想說那都不是真正的朋友。」。

(中時電子報)