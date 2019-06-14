埔里鎮長廖志城（右三），要讓長照在埔里遍地開花。（廖志晃翻攝）

因應高齡化社會，政府推動「長照2.0社區整體照顧體系服務計畫」，南投縣埔里鎮為示範點之一，目前有6個C級巷弄長照站，埔里鎮長廖志城表示，未來希望能達成每個里、社區都有據點，讓長照在埔里遍地開花，兒孫可以專心拚事業。

14日下午，立法委員蔡培慧與衛生福利部次長薛瑞元等人，到埔里鎮公所與廖志城、南投縣社會處副處長張木斌及南投縣相關團體，討論目前辦理長照面臨的困境。

長照2.0的社區整體照顧服務體系分為Ａ、Ｂ、Ｃ三級，Ａ級屬社區整合型服務中心，為失能者擬定個人化照顧服務計畫及連結、提供長照服務；Ｂ級為複合型服務中心，提供如居家服務、日間照顧、家庭托顧等長照服務；Ｃ級則是巷弄長照站，主要針對預防及延緩失能，同時兼具共餐等服務。

蔡培慧表示，推動長照過程遇到許多困難，特別是農村地區的老人，走到據點可能要1個半小時，因此，衛福部與交通部已協調方案，讓鄉鎮公所可以有中型巴士，以及每年70多萬元的補助，解決長輩的交通問題。

廖志城表示，目前埔里C級巷弄長照站，面臨到的問題包括共餐限制15人，但有些據點的長輩達30人甚至40多人，應該要調整；再者，偏遠地區共餐服務不易，有些長輩走到據點要半小時或1小時，非常辛苦，交通問題也要改善；

以及據點建築物必須有合法建照才能設置等困境。

廖志城指出，埔里鎮是高齡化社會，老年人口數占16％，如果連照顧長者最基本的共餐服務都無法周全及妥善照料，將不利於推動C級長照站，希望中央及政府重視相關議題。

薛瑞元澄清表示，長照站的設置地點，並無要求一定要符合使用執照只要是長期供社區使用的建物即可；另外，偏鄉地區的共餐服務除以現行機制運作之外，也與交通部共同推出補助偏鄉地區交通車輛，使偏鄉人口易於使用；至於共餐使用人數不一的問題，未來將會檢討設置據點，或使用業務費擴置地點，解決民眾熱烈參與造成的困境。

(中時 )