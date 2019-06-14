台大小農工作坊及市集活動於14日舉行。（李侑珊攝）

民以食為天，美食佳餚是生活不可或缺的元素，農地孕育豐盛的作物，但長期使用農藥、肥料，與種植單一作物的慣行農法，卻讓農田變得黯淡無光，甚至造成食安問題，台大生物多樣性中心14日舉辦「台大小農工作坊及市集」，討論友善農業及生物多樣性等議題。

由台大生物多樣性中心主辦、台大生農學院及台大實驗林協辦的「台大小農工作坊及市集」活動，14日在台大舉行，台大生物多樣性中心主任袁孝維表示，舉辦活動的目的與意義，在於推廣友善農業理念、生物多樣性知識進入民間，從校園帶領大眾一同學習環境知識。

台大生物資源暨農學院院長盧虎生則說，面對嚴峻的氣候變遷問題，全球人類都在反思：「工業革命以來，我們做的是對的還是錯的？」而舉辦「台大小農工作坊及市集」活動及論壇，除了呈現青年投入友善農業的理想與實踐，更能導引植栽培養的概念，帶動社會對大自然的關懷。

台大生物多樣性中心表示，作為校內一級教學研究單位，中心設立目標在於積極整合並協助校內及台灣各相關資源，透過研究、教育與推廣活動，進行生物多樣性之維護，並經由國際交流提升台灣保育工作的成效與能見度。

台大生物多樣性中心提到，為鼓勵更多年輕學子，將所學帶回農村，建立兼俱生態、食安，與文化的農田。因此努力推廣友善農業，致力成為年輕小農的後盾。

「台大小農工作坊及市集」活動，除了將台大畢業的青農集結，建立網絡分享平台，更進一步於台大農業陳列館設置「台大青農小舖」，推廣販售兼具食安與友善環境的農產品。

台大生物多樣性中心指出，農田是里山里海的生物搖籃，為找回失去的生物多樣性與健康農業，有一群台大畢業的學子，選擇離開教室後、捲起袖口，回到摯愛的土地，成為默默耕耘的小農。其中包含：「我們家」以職人的態度對待每項產品，工作室自有小型碾米加工設備，接單出貨前才碾製包裝，因此能將最新鮮的米送到大家的餐桌上。

「禾餘麥酒」則是協助農民量產小麥、復育大麥，並配合研發天然無污染的催芽方式，成為全國第一間使用台灣自製麥芽的精釀啤酒廠，產出第一款完全使用本土品種小麥的啤酒。

「山不枯」推動著茶山的永續文化與地方創生，遵循與環境共生的古老智慧、結合現代茶葉製程科技，製作出有機、無農藥殘留的好茶。

「田鱉米」於通霄的谷津田中重新發現消失 30餘年的大田鱉，致力透過保育行動推動田鱉及谷津田的生態價值及。

「田董米」守護宜蘭珍貴的水田資源，提供鳥類良好的棲息地。

「藍鵲茶」建構翡翠水庫上游集水區為一無農藥的流域，讓萬物生態與農村共存共榮於集水區。一步一腳印的他們，使用友善環境的農法，不僅維護生物多樣性，更建立健全的食安。農村的地景也因為他們漸漸改變，田埂不再單調荒蕪，各樣的野花野草取而代之，大地與天空出現飛鳥。

台大生物多樣性中心表示，除了這些青農的農產品，小農市集更販售台大農場有名的鮮奶、優酪乳、貢丸及實驗林的有機茶葉、段木香菇等優良農產品。

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(旺報 )