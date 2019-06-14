最新財產申報曝光！ 韓國瑜夫婦存款4559萬

監察院公布最新一期《廉政專刊》，其中高雄市長韓國瑜的存款比起2001年的申報，從244萬元暴增到4559萬元，韓國瑜14日受訪表示，最大一筆是選票補助款，其餘就是夫妻打拚，錢財乾乾淨淨，沒有不可告人之事，並強調，「現在或未來擔任任何公職，這期間我絕對不會經商、做生意」。

根據《廉政專刊》可知韓國瑜在就任高雄市長後，申報財產的資料與他在2001年的財產況狀，不僅從無地無房，變成擁有多筆土地、房屋等不動產外，存款部份也增加4300多萬元；韓面對媒體詢問，一早澄清大部分是政黨補助款，但韓又口誤了，下午受訪改口是選票補助款。

韓國瑜在高市長選舉贏得89萬2545票，這筆選票補助款以1票補助30元計算，韓應可領到2677萬多元；韓指出，財產申報大家仔細去看，最大的一筆就是選舉之後的補助款，扣除後，「我們的財產就是乾乾淨淨、清清白白，沒有不可告人之事」。

韓說，若把這個補助款扣掉的話，看得出來就是夫妻打拚，希望大家理性看待，而且候選人補助款也不是只有高雄市，每一個縣市長、議員及里長都有補助，好像對高市長韓國瑜用放大鏡看得特別的大，而且得票率將近90萬張選票，也不是全台灣最高。

韓再重申一遍，「我們的錢來的乾乾淨淨、單單純純，未來我擔任任何公職，我絕對不會經商」。韓也透過高市府新聞局說明表示，扣掉選票補助款，其餘是李佳芬的財產；韓也強調，從過去擔任立委期間和離開政壇後的財產比對，可知他從政期間絕不做生意，只當一個專業民代，尤其現在身為高雄市長，更絕對不會碰生意。

市府說明，市長的選票補助款今年已陸續捐款予多家社會福利機構，截至6月捐款總額約110萬元，此外，兩人貸款金額共約1200萬餘元；另市長也承諾接受捐贈的競選經費，大多數將挹注於青年創業，少部分將捐贈予社會福利機構。

(中時 )