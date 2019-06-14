三地門鄉趁著豐年祭舉辦假日市集，期盼藉此活動地方產業，也順勢帶動觀光人潮。（林和生攝）

每年7、8月部落收穫祭，為排灣、魯凱族規模最盛大且熱鬧非凡的節慶，亦是族人心目中一年裡最神聖的聚會，三地門鄉公所為吸引更多遊客目光，從15日起啟動假日市集，藉由原民歌舞、地方美食，帶領民眾體驗悠閒的自然風光。

日前茂林國家風景區管理處斥資2000萬元整修地磨兒公園，三地門鄉長Cemelesai趁勝追擊，將閒置已久的中山公園引進假日市集，並命名為「siyu-bai」，是排灣族語商店意思，透過點與點的對接，串起鄉內的遊憩廊道。

Cemelesai坦言，近來全台掀起一股部落深度旅遊風潮，擁有豐富自然景觀及饒富人文色彩的台24線，串連「山川琉璃吊橋」與「谷川大橋」2個景點，集結在地自然生態、藝術文化、舞蹈音樂及農特產等元素，每逢假日總擠滿上山人潮。

但多數人的目的地都是高海拔的霧台鄉，遊客總是經過三地門而不入，為了吸引遊客停留駐足，Cemelesai苦嘆「真的傷透腦筋」。

藉由此次豐年祭，他靈機一動，由下而上的活動設計，邀請部落青年主導，吸引10個攤商進駐，其中包括在地農產、現沖咖啡及各式手工藝品等品項。

率先響應的巴查各原在茶場擔任業務經理，此次回鄉擺攤，他透露，三地門的大社與德文部落本身就有老茶樹，嘗試利用在地資源開發特色產業，也帶領民眾深度走訪部落，希望市集只是起頭，還能吸引更多人返鄉，讓優美樂舞、活絡人潮，能在山林間持續被看見。

(中時 )