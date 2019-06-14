秋行軍蟲疫情延燒，彰化縣14日一口氣確認芳苑0.2公頃玉米田和溪湖0.59公頃玉米田都被入侵，兩地緊急拉起封鎖線，明天15日上午要火焚銷毀。

芳苑陳姓農民指出，4、5天前就發現種植有2分多地的玉米田出現大量的蟲蟲，越看越心驚，懷疑是秋行軍蟲，13日通報，上午農業處與台中區農改場人員到陳姓農民的玉米田，連續採集到多隻躲藏在玉米內的蟲體檢驗，現場確認為秋行軍蟲。

縣府農業處表示，透過「形體辨識」初步已確認遭到「秋行軍蟲」危害，溪湖一處玉米田也在中午接到通報，也證實是秋行軍蟲。殲滅方式初步要採火焚。

曾造成全球農損超過60億美元的「秋行軍蟲」，近來大肆入侵台灣，短短一天之間

，從13日確認全台僅3起案例到14日全國共計有39件，全國22縣市只剩屏東、高雄、南投倖免，連離島馬祖都淪陷。彰化縣在芳苑鄉的農田裡，行政院農委會、防檢局以及縣政府決定15日上午9時將緊急啟動防治作業。

(中時 )