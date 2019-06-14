屏東縣新增1例日本腦炎確定病例，為屏縣今年首例，個案為57歲男性，6月3日因咳嗽前往診所就診，接續出現發燒、咽喉炎、頭痛及嘔吐等症狀，因症狀未改善6月10日至小港醫院就醫，經醫院通報採檢，疾病管制署於6月13日確認感染日本腦炎，目前個案仍住院治療。

該個案近期無旅遊史亦無相關疫苗接種史，平日活動地點以住家及友人家為主，個案友人家中飼養鴿子。衛生單位已前往個案住家及活動地附近進行環境調查及懸掛誘蚊燈誘捕病媒蚊等防治措施，同時加強對附近民眾衛教宣導。

台灣日本腦炎流行季集中在每年5月至10月，6至7月為流行高峰。依據疾管署監測資料統計，國內今年截至目前共6例確定病例（高雄市4例、屏東縣1例、嘉義市1例）；2014至2018年確定病例數分別為18、30、23、25、37例；各年齡層均有感染風險。

屏縣府衛生局提醒，國內傳播日本腦炎病媒蚊以三斑家蚊為主，吸血高峰為黃昏與黎明時段；請民眾儘量避免於病媒蚊吸血高峰時段，於高風險環境附近活動；如果無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府單位核可的防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬而感染。

(中時 )